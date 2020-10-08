В бархатный сезон туристы заполнили крымские отели на 90%

Сейчас региональные отели и санатории заполнены туристами на 90%. Фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Несмотря на то, что курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии, в сентябре турпоток превысил 1,1 миллиона человек. Это на 40% больше в сравнении с прошлогодними значениями. Сейчас же, в продолжающийся бархатный сезон, региональные отели и санатории заполнены туристами на 90%.

Вирус лишил Крым в курортный сезон около 2 миллионов туристов. Хотя с начала года в регионе уже побывало больше 5 миллионов человек.

- У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю, - отметили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крым.

Поскольку в Крыму испокон веков лечили заболевания, связанные с дыхательной системой, то на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации для многих отдых здесь становится очень актуальным.

- С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой - серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года - это безопасность гостей и жителей Крыма, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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