В Симферополе закрыли нелегальный пункт обмена валют

Точка по незаконному обмену была организована в одном из крупных торговых центров крымской столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе полицейские закрыли нелегальный пункт обмена валют, который находился в районе центрального автовокзала.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, точка по незаконному обмену была организована в одном из крупных торговых центров столицы. Во время проверки полицейские задокументировали факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1800 и 38000 долларов США.

Также сотрудники полиции изъяли наличные деньги в долларах и российских рублях на сумму больше 5 миллионов рублей.

Нарушителей ждет наказание сроком до четырех лет лишения свободы и крупный штраф.

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