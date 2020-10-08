Симферопольские водохранилища смогут обеспечивать водой еще 3 месяца

На данный момент водохранилища Симферополя заполнены на 10-12%. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Запасов симферопольских водохранилищ хватит на 2-3 месяца. На данный момент они заполнены на 10-12%.

- На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 миллионов кубов. На 2-3 месяца достаточное количество воды, чтобы подавать ее по графику, - объяснил в прямом эфире телеканала «Миллет» председатель Крыма Юрий Гоцанюк.

Если учитывать запас подземных источников, то воды может хватить до марта 2021 года, добавил Гоцанюк.

Напомним, жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов перевели на почасовую подачу воды из-за продолжительной засухи в Крыму. Также не так давно Росгидромет прислал в регион самолет-метеолабораторию для увеличения осадков.

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