В Симферополе и Севастополе 9 октября частично отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 октября в некоторых районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Балаклавская, 18-28 (чет), 17-33 (нечет);
ул. Гражданская, 54-106 (чет), 110-120 (чет), 61, 63;
ул. Ливневая, 12-32 (чет);
ул. Трубаченко, 30, 34, 36, 30/65, 25-33 (нечет);
переулок Ореховый, 8-24 (чет), 9-29 (нечет);
переулок Русский, 10-30 (чет), 11-31а/12 (нечет);
ул. Батурина, 51, 53;
ул. Зенитная, 36-70 (чет), 31-63а (нечет)
ул. Жидкова, 38-68а (чет), 37а-63а (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 10.00 до 17.00
Балка Бермана: ТСН «Перископ»
Монастырское шоссе: СТ «Надежда», СТ «Скиф», ТСН «Мидэус»
Фиолентовское шоссе: СТ «Автомобилист»
с 9.00 до 12.00
ул. Ленина, 13-21, 14-28;
ул. Луначарского, 4-22, 5, 9-Б,9;
ул. Марата, 8-10;
ул. Мокроусова, 1;
ул. Советская, 15-19,
проспект Октябрьской Революции, 48, 52-Б, 52-В
с 9.00 до 17.00
ул. Авдеева, 15, 17;
ул. Ковпака, 26-38;
ул. Льва Толстого, 40-58, 45;
ул. Матюшенко, 16, 21
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Коломийца 1;
ул. Маршала Геловани 7;
ул. Флагманская 1-6, 8
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