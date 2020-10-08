В Симферополе и Севастополе 9 октября частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 октября в некоторых районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Балаклавская, 18-28 (чет), 17-33 (нечет);

ул. Гражданская, 54-106 (чет), 110-120 (чет), 61, 63;

ул. Ливневая, 12-32 (чет);

ул. Трубаченко, 30, 34, 36, 30/65, 25-33 (нечет);

переулок Ореховый, 8-24 (чет), 9-29 (нечет);

переулок Русский, 10-30 (чет), 11-31а/12 (нечет);

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Зенитная, 36-70 (чет), 31-63а (нечет)

ул. Жидкова, 38-68а (чет), 37а-63а (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 17.00

Балка Бермана: ТСН «Перископ»

Монастырское шоссе: СТ «Надежда», СТ «Скиф», ТСН «Мидэус»

Фиолентовское шоссе: СТ «Автомобилист»

с 9.00 до 12.00

ул. Ленина, 13-21, 14-28;

ул. Луначарского, 4-22, 5, 9-Б,9;

ул. Марата, 8-10;

ул. Мокроусова, 1;

ул. Советская, 15-19,

проспект Октябрьской Революции, 48, 52-Б, 52-В

с 9.00 до 17.00

ул. Авдеева, 15, 17;

ул. Ковпака, 26-38;

ул. Льва Толстого, 40-58, 45;

ул. Матюшенко, 16, 21

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Коломийца 1;

ул. Маршала Геловани 7;

ул. Флагманская 1-6, 8

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50