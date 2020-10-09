Погода в Крыму на 9 октября: сухо и тепло до +26

В Крым пришла теплая пятница. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 октября на Крымском полуострове комфортный летний день.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура воды в Черном море + 21...22°.

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