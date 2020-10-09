Крым возглавил топ-10 лучших направлений для лечения нервов

В Крыму свежий воздух и восхитительные виды лечат многие хвори души и тела. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Проведя в соцсети опрос к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября, эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru выяснили, и выявил, где в России лучше всего лечить нервную систему.

- Большинство туристов укрепляет нервную систему на отдыхе в Крыму. Второе место заняли курорты Кавказских Минеральных Вод. Третье у курортов Краснодарского края, - отметили аналитики.

Топ-10 самых популярных направлений для укрепления психического здоровья (данные опроса пользователей соцсетей в процентах):

Крым, 38.24

Кавказские Минеральные Воды, 18.63

Краснодарский край, 16.67

Алтайский край и республика Алтай, 12.75

Ленинградская область, 4.9

Калининградская область, 2.94

Башкирия, 1.96

Татарстан, 1.96

Московская область, 0.98

Кемеровская область, 0.98