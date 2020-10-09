Во время скалолазания на горе под Судаком альпинисту стало плохо. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

На горе под Судаком альпинист из Липецка потерял сознание и скатился со скалы. Инцидент произошел утром 8 октября.

В службу спасение сообщение о том, что на горе Палвани-Оба требуется помощь потерявшему сознание и скатившемуся со скалы мужчине, поступило в 9.25. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС», сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу МЧС по Крыму.

По прибытии спасатели выяснили, что мужчина скатился на труднодоступный участок со сложным скальным и сыпучим рельефом. С помощью альпинистского снаряжения пострадавшего спустили вниз и передали сотрудникам скорой помощи, которые транспортировали больного в ближайшую больницу.

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