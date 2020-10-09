За сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось 140 человек

В Крыму за сутки выявили 140 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки выявили 140 новых случаев заражения COVID-19. Из общего количества заболевших 97 человек обратились к врачу самостоятельно, почувствовав неладно. 43 человек нашли среди контактировавших с ранее заболевшими.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 4449 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороли 3390 человек, скончалось же 77 COVID-положительных пациентов. В лабораториях за сутки провели 5250 тестов на коронавирус.

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