За сутки от ковида в Крыму умерли пять человек

Данные Минздрава РК.

За минувшие сутки в Крыму от коронавируса умерли пять человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Таким образом с начала пандемии в Крыму от ковида скончалось 82 человека.

Напомним, что за сутки 8 октября в Крыму зарегистрировали 140 новых случаев заражения ковидом. Всего на полуострове зарегистрировано 5 тысяч 553 случая коронавирусной инфекции.

За все время выздоровело 3 тысячи 390 человек, из них 37 за последние сутки.

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