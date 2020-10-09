«Крым ТЭЦ» открестился от проблем с перебоями водоснабжения Симферополя

Отключение воды связано не с ремонтами ТЭЦ, а с работами «Крыммелиоводхоза» Симферополя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвинения ГУП РК «Вода Крыма» руководитель симферопольского филиала «Крым ТЭЦ» назвал необоснованными: их предприятие не несет ответственность за то, что местные жители снова остаются без воды на долгий срок.

- К нам поступает огромное количество жалоб от населения, нас обвиняют в том, что мы не можем организовать работу, - говорит начальник Симферопольской ТЭЦ Сергей Бедрык.

Отключение воды 8 октября, по его словам, связано не с ремонтами на ТЭЦ, а с работами симферопольского филиала «Крыммелиоводхоза». Причина проблем с водоснабжением – замена задвижки на дренажной сети гидроузла водохранилища Симферополя.

Помимо этого планировался ремонт задвижки на чугунном водоводе питательной воды ТЭЦ 17 августа и 1 октября, но в те разы никаких работ не проводилось, поскольку филиал «Крыммелиоводхоза» не стал полностью перекрывать задвижки магистральной сети в донной галерее Симферопольского водохранилища.

- На ремонт нашей задвижки необходимо максимум пять часов. То есть, непосредственно для наших работ нет никакой необходимости уже в третий раз на сутки отключать воду половине Симферополя, - подытожил Бедрык.

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