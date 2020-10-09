В бархатный сезон отели Крыма заполнены на 90%

Сентябрьский турпоток в Крым превысил прошлогодние показатели на 40%. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские отели и санатории сейчас, в продолжающийся бархатный сезон, заполнены на 90%. При этом сентябрьский турпоток превысил 1,1 миллиона человек, что на 40% больше, чем в прошлом году. Это несмотря на то, что курортный сезон на полуострове начался с задержкой из-за пандемии.

Эпидемия COVID-19 лишила Крым в курортный сезон около 2 миллионов туристов. При этом в регионе с начала года уже побывало больше 5 миллионов человек.

- У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю, - подчеркнули в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крым.

На фоне сложившейся эпидемиологической ситуации для многих отдых в Крыму становится очень актуальным, поскольку республика испокон веков являлась природной здравницей, и сюда приезжали со всех уголков страны лечить заболевания, связанные с дыхательной системой.

- С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой - серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года - это безопасность гостей и жителей Крыма, - подытожили в пресс-службе ведомства.

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