В Симферополе ассенизаторы не довозят отходы до очистных сооружений

Всего лишь 7 тысяч кубометров отходов жизнедеятельности попадает на очистные сооружения, а вывозится в месяц - 200 тысяч кубометров Фото: Архив "КП"

Ассенизаторские машины в Симферополе довозили до очистных сооружений только около 4% отходов, заявил глава республики Сергей Аксенов во время совещания по ситуации с водоснабжением.

По его информации, всего лишь 7 тысяч кубометров вывозимых отходов жизнедеятельности попадает на очистные сооружения, а вывозится в месяц 200 тысяч кубометров.

Он подчеркнул, что с выбросом отходов в неположенных местах в ближайшее время будут разбираться, но цели навредить предпринимателям никто не преследует. Просто необходимо отладить работу в этой сфере.

Напомним, в последнее время случаи охоты на ассенизаторы участились. Жители крымской столицы все чаще жалуются на то, что не могут вызвать машину для откачки отходов. Почти ни одно предприятие на сегодняшний день не работает, а госпредприятия завышают цены на услуги.

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