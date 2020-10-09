Воды будет больше: В Крыму готовятся к бурению новых скважин

Обмеление водохранилищ вынудило власти ввести графики подачи воды. Фото: Михаил ПАТЛИС

В понедельник, 12 октября, начнутся работы по бурению новых скважин для обеспечения жителей Крыма водой.

- Планируем в кратчайшие сроки пробурить и оборудовать данные скважины, - заявил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

Он напомнил, что к марту 2021 года планируется «разрядить ситуацию» с водой в Симферополе и пригороде столицы, а также увеличить время ее подачи.

- Проинформируем крымчан о планах работ по добыче дополнительных объемов воды, - подчеркнул глава региона.

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