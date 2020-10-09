«Работаем не пойми как»: Аксенов раскритиковал работу подрядчиков на дорогах

После ночного объезда города глава Крыма остался недоволен работой подрядчиков. Фото: Архив "КП"

После многочисленных жалоб симферопольцев на долгий ремонт дорог глава Крыма Сергей Аксенов лично решил проверить работу подрядчиков в ночное время. В итоге он пришел к выводу, что ремонт дорожного полотна в это время суток почти нигде не ведется.

После ночного объезда города глава Крыма остался недоволен работой подрядчиков, ведь в это время на улицах крымской столицы не было ни одной единицы техники и ни одного рабочего.

- Ни один подрядчик в ночное время работу не ведет. Я понимаю, что с жителями близлежащих домов однозначно нужно согласовывать работу в ночное время, если техника шумит. Но там, где это возможно, надо делать, - отметил Аксенов.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что в Крыму уже создан региональный штаб по дорожному строительству. Поэтому теперь ежедневно он будет объезжать все объекты строительства и «приводить подрядчиков в чувства».

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