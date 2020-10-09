Какая погода будет в Крыму на выходных

Выходные дни принесут в Крым дожди с грозами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В выходные дни над Крымом пройдут дожди с грозами. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса: днем столбик термометра покажет 25-26 градусов, ночью – 15-17 градусов.

Суббота, 10 октября, принесет в Симферополь переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов, ночью же температура понизится до 14-16 градусов.

В воскресенье, 11 октября, жителям и гостям крымской столицы стоит быть готовыми к кратковременным дождям с грозой. Столбик термометра днем покажет 21-23 градуса, а ночью – 13-15 градусов.

В Севастополе 10 октября ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Ночные температуры воздуха составят 15-17 градусов, дневные – 22-24 градуса, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Воскресный день, 11 октября, принесет в прибрежный город переменную облачность. По прогнозам синоптиков, ночью пройдет дождь. Столбик термометра днем покажет 21-23 градуса, ночью – 12-14 градусов.

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