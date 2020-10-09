Глава Крыма Сергей Аксенов назначил и. о. министра транспорта. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму назначили исполняющего обязанности министра транспорта. Должность заняла первый замминистра транспорта Татьяна Малий. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правительства региона.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на первого заместителя министра транспорта Республики Крым Малий Татьяну Сергеевну, - написано в документе.

Должность первого заместителя министра транспорта Малий заняла в марте этого года. До этого она была помощником министра и замминистра экономического развития Крыма.

Напомним, в отставку 1 октября отправили министра транспорта Республики Крыма Сергея Карпова. Тогда же уволили первого замначальника Службы автодорог региона Антона Суханова за то, что не были подписаны контракты на ремонт 15 улиц Симферополя.

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