В селе под Саками из-за ДТП около 700 человек остались без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 700 жителей села Михайловка Сакского района остались без электричества из-за врезавшейся в трансформатор иномарки. Инцидент произошел ночью 9 октября.

- В результате ДТП была повреждена тумба, на которой установлена комплектная трансформаторная подстанция - КТП-696, - из-за чего кратковременно прервалось энергоснабжение 682 абонентов, - уточнили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», чьи слова приводит Крым 24.

В аварии, произошедшей под Саками и ставшей причиной отсутствия электричества у 682 человек, погибли 31-летний водитель и 32-летний пассажир. Автомобиль марки Skoda Yeti вылетел за границу проезжей части и врезался в трансформаторную подстанцию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50