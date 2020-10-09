«Черноморнефтегаз» перечислит больнице Симферополя почти 3 миллиона рублей

Симферопольской больнице пожертвует почти 3 миллиона рублей ГУП РК «Черноморнефтегаз». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Симферопольской горбольнице №7 крымское госпредприятие «Черноморнефтегаз» перечислит около 3 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте Совета министров РК.

- Согласовать оказание ГУП РК «Черноморнефтегаз» благотворительной финансовой помощи ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» в размере 2,9 миллионов рублей, - написано в документе.

Пожертвование предприятие произведет за счет собственных средств.

СПРАВКА КП

ГУП РК «Черноморнефтегаз» подчиняется Министерству топлива и энергетики Крыма. Госпредприятие обеспечивает Крым природным газом, газовым конденсатом и нефтью.

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