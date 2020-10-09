В Керчи построят новую транспортную развязку

Работы осуществляются подрядной организацией ООО «РСК-Юг». Фото: Пресс-служба администрации Керчи

В Керчи началась подготовка к строительству транспортной развязки по шоссе Героев Сталинграда, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Дорожники уже приступили к выполнению подготовительных работ. Сам проект предусматривает реконструкцию путепровода по шоссе Героев Сталинграда. Работы осуществляются подрядной организацией ООО «РСК-Юг».

- На данный момент на объекте развернуты первоначальные работы: производится отвод земель, восстанавливается и закрепляется трасса транспортной развязки, очищается полоса отвода от деревьев и кустарника, осуществляется переустройство существующих коммуникаций и снос существующего путепровода. Параллельно подготавливаются площадки для размещения строителей и складирования строительных материалов, - сообщил глава администрации Сергей Бороздин.

Также для организации строительства путепровода устраиваются технологические проезды и площадки для работы и передвижения тяжелой строительной техники.

Новую транспортную развязку планируют сдать в 2022 году. На строительные работы выделили - 1 516 340 000 рублей.

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