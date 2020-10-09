В Крыму на дому лечатся около 30% больных коронавирусом

В Крыму около 30% больных коронавирусом лечатся на дому. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму около 30% пациентов с COVID-19 лечатся на дому.

При этом информация о свободных местах в инфекционных госпиталях корректируется с учетом госпитализации больных в медорганизации, уточнили в Министерстве здравоохранения РК.

Напомним, за сутки в регионе новой коронавирусной инфекцией заразилось 140 человек. Из них 97 человек обратились к врачу самостоятельно, почувствовав себя хуже. 43 зараженных же нашли среди контактировавших с ранее заболевшими.

Также за сутки в лабораториях проверили 5250 человек на COVID-19. Количество выздоровевших за весь период с начала распространения болезни составило 3390 человек, число же умерших пациентов с COVID-19 – 82.

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