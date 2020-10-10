Погода в Крыму на 10 октября: дождь и тепло до +24

В субботу зонтик лучше держать при себе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 октября на Крымском полуострове синоптики обещают долгожданные дожди, которые нагрянут в комплекте с грозами.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 16 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер утром, днем северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 16 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура воды в Черном море +20…22°.

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