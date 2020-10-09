Большая часть выделенных денег на решение проблемы вододефицита в Крыму уйдет Севастополю

Более 800 миллионов рублей направят на бурение новых скважин в Крыму и Севастополе Фото: Архив "КП"

Большая часть выделенных правительством РФ денег на решение проблем с водоснабжением уйдет Севастополю. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития России, на обеспечение водоснабжением полуострова выделили 5,8 миллиардов рублей.

К марту следующего года будут реализованы два мероприятия в Севастополе по перебрасыванию воды с реки Бельбек и Кадыковского карьера на общую сумму порядка 4,9 млрд рублей. Это обеспечит дополнительно городу-герою не менее 55 тысяч куб. м воды в сутки и бесперебойное водоснабжения населения и социальных объектов, отметили в ведомстве.

Также более 800 миллионов рублей направят на бурение новых скважин в Крыму и Севастополе. Это позволит Крыму обеспечить дополнительные 10 тысяч кубометров воды в сутки, Севастополю – 3,5 тысячи кубометров воды в сутки.

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