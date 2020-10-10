18-летний житель Чечни задержан из-за смерти крымчанина

Драка произошла в ночь с 19 на 20 сентября. Фото: Скриншот из видео

18-летний обвиняемый в убийстве житель Чеченской республики задержан. Как сообщили в пресс-службе следкома по Крыму и Севастополю, участник конфликта дал признательные показания.

В пресс-службе ведомства отметили, что от злоумышленника получена явка с повинной. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также следствие оценит действия работников медучреждения, которые не оказали пострадавшему должной помощи.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября парень возвращался из магазина домой, когда около одной из местных забегаловок на Карла Маркса к нему пристала группа чеченцев. После короткого разговора один из них нанес Артему сокрушительный удар, от которого парень упал навзничь без сознания и ударился головой о плитку. Молодой человек скончался в своей квартире на следующий день. Парень умер на руках у дедушки-ветерана, с которым проживал последние несколько лет.

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