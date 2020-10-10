Крымские госпитали развернули дополнительные койки для больных COVID-19

На данный момент в республике уже развернуто 1689 мест для лечения новой коронавирусной инфекции
Фото: Архив "КП"
В Крыму для больных коронавирусом развернули 1689 коек, что на 733 больше положенной нормы Минздрава, сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства.
На данный момент в республике уже развернуто 1689 мест для лечения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в случае крайней необходимости развертывание коек в стационарах будет продолжено.
Также в ведомстве добавили, что на полуострове интенсивное лечение получает около 30% больных COVID-19.
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