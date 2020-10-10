Крымские госпитали развернули дополнительные койки для больных COVID-19

На данный момент в республике уже развернуто 1689 мест для лечения новой коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

В Крыму для больных коронавирусом развернули 1689 коек, что на 733 больше положенной нормы Минздрава, сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства.

На данный момент в республике уже развернуто 1689 мест для лечения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в случае крайней необходимости развертывание коек в стационарах будет продолжено.

Также в ведомстве добавили, что на полуострове интенсивное лечение получает около 30% больных COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50