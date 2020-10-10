За сутки коронавирусом заразились 157 человек

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за сутки выявили 157 случаев заражения COVID-19. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4606 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях

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