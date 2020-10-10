За сутки от ковида в Крыму умерли пять человек

Данные Минздрава РК

За минувшие сутки от коронавируса умерли пять человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Как сообщили в ведомстве, с начала пандемии в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 87 человек.

Напомним, за сутки на полуострове выявили 157 случаев заражения COVID-19. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними.

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