На полуострове продлили ограничения на посещение лесов

Из-за засушливой теплой погоды и высокой пожарной опасности ограничения уже действуют на территории десяти крымских лесничеств Фото: Архив "КП"

На полуострове Минприроды до конца октября продлили ограничения на посещение лесов. В ведомстве отметили, что въезжать на их территорию на машине также запрещено.

Из-за засушливой теплой погоды и высокой пожарной опасности ограничения уже действуют на территории десяти крымских лесничеств – Алуштинском, Белогорском, Джанкойском Бахчисарайском, Симферопольском, Старокрымском, Куйбышевском, Судакском, Раздольненском и Евпаторийском. Остальные леса пока что остаются открытыми для посещения.

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