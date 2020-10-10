Погода в Крыму на 11 октября: осадки и тепло до +23

В Крыму хозяйничает осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 октября на Крымском полуострове рядовой осенний день. Идя на прогулку лучше зонтик взять с собой, потому что синоптики сулят осадки.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный до 10 м/с. Температура воздуха до +24°.

Температура воды в Черном море + 20°…22°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50