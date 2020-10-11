В Симферополе и Севастополе 12 октября частично отключат электричество

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Крылова, 139а, 141;

ул. Беспалова, 49/2-73 (нечет);

ул. Генерала Родионова, 49/2, 49Б/3А;

ул. Космодемьянской Зои, 12-22; 2/55-10 (чет); 1/53-7 (нечет);

ул. Матросова Александра, 33-55;

ул. Ялтинская, 169, 175;

ул. Симферопольская, 22-50 (чет), 13-43 (нечет);

ул. Кошевого Олега, 32-64 (чет); 31-83 (нечет);

ул. Носенко, 70, 79

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пер. Крепостной 6-а,8-а,4-а,4;

ул. Адмирала Владимирского 5-7,9-13;

ул. Бакинская 18-24;

ул. Капитанская 15-17;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Херсонская 2-12,1-9;

ул. Киевская 13,15;

ул. Льва Толстого 32,60,62;

ул. Революции 1905 года 12;

ул. Гоголя 35-А,37-А,35-Б,35-Д,41-43,22,22-А,35

с 8.00 до 17.00

село Родниковое: ул. Скитальца 17,19,20,22,27-53(нечет),30-42(чет), уч.462, ул. Васильковая 1-9(нечет),6,14,20, пер. Орлиновский 1-8, ул. Куликова 1-17(нечет),2-а,2, ул. Баштановая 1-7(нечет), ул. Карадагская 2,6,16, ул. Менгирская 1,7-а

Сапун-гора: ресторан «Лесной», церковь, СТ «Бодрость», СТ «Сапун-гора», ул. 2ой обороны 6,11,14,14-а,18,20,34-а,50-92(чет), 108/1,108/2,108/6,108/11,120,122,132,136,141, ул. Предместная 5, 8-14(чет),9,18-а,20-24(чет),21,33,35,40,41-67(нечет),71-77(нечет),73-А,77-а,77-б,81,81-а,125/8,127, ул. Тюменская 27,51

Дергачи: СТ «Степной фазан», СТ «Дергачи-6».

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