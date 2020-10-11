Стабильно высоко: За сутки в Крыму выявили 152 случая заражения коронавирусом

С начала наблюдений в Крыму заболели 5862 человека.

За минувшие сутки в Крыму еще 152 человека заболели коронавирусом.

- Так, 121 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала наблюдений на территории Республики Крым выявили 5862 случая заболевания короновирусной инфекцией. Из них 128 человек привезли COVID-19 из других регионов России, 4758 больных контактировали с уже зараженными коронавирусом или сами обратились в больницу, а у 869 пациентов обнаружили вирус после скрининга здоровых людей без симптомов.

Вчера на коронавирус в Республике протестировали 5862 человека.

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