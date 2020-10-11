За неделю на дорогах Крыма погибли два человека

Кроме того, МЧСники Республики ликвидировали 61 пожар

За минувшую неделю в на дорогах Крыма произошло 12 ДТП, в которых погибли два человека.

- Также за отчетный период зафиксировано 3 происшествия на воде, спасено 7 человек, к сожалению, 1 погиб. В горно-лесной зоне проведено 4 поисково-спасательных операции, было спасено 7 человек, - сообщил глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

Кроме того, МЧСники Республики ликвидировали 61 пожар.

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