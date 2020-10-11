Готовимся к осени: Когда в Крым придут первые холода

При этом аномальных холодов ждать не стоит .

Ориентировочно со следующих выходных в Крым придет настоящая осень, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Со слов специалиста, после 17 октября температура воздуха на полуострове опустится до +10 градусов.

- Ситуация изменится достаточно резко, ожидается похолодание, дожди — в общем, классический вариант осенней погоды, - добавил Евгений Тишковец.

При этом аномальных холодов ждать не стоит — температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам региона в это время года, заключил синоптик.

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