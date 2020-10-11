В Крыму запретили жечь траву и ходить в лес

За нарушения предписаний — штраф от 2 до 400 тысяч рублей.

В центральных районах Крыма с 12 по 14 октября будет действовать режим высокой пожарной опасности.

- По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,12-14 октября в центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность, - сообщает МЧС Крыма.

В этот время гражданам запрещено посещать леса, жечь сухую траву, листья или мусор — в том числе на территории своих частных домов.

За нарушения предписаний — штраф от 2 до 400 тысяч рублей.

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