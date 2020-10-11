Нового вице-премьера Крыма внесли в украинский «Миротворец»

Фото : Администрация городского округа "Город Калининград"
Новоиспеченного вице-премьера правительства Крыма Светлану Маслову внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».
Напомним, крымский парламент назначил Маслову на должность 7 октября. Чиновнице 53 года, она родом из Анапы Краснодарского края. Ранее Светлана Маслова была главой администрации Калининграда в 2010 году.
Модераторы «Миротврца» нарекли вице-премьера «российским оккупантом в АР Крым».
Заняв свой пост, Светлана Маслова «совершила осознанное деяние против национальной безопасности Украины», считают авторы одиозного сайта.
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