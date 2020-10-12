Температура воды в Крыму в Черном море 12 октября 2020

Самую низкую фиксируют на восточном побережье Крыма.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в районе Карадага, Ялты и Алушты – 22 градуса. Чуть прохладнее вода у берегов Феодосии – 21 градус. Самую низкую температуру фиксируют на побережье Севастополя – 20 градусов.
Самую высокую температуру на западном побережье региона фиксируют в Евпатории – 21 градус. В Черноморском морская вода немного прохладнее – 20 градусов.
Самое холодное море сейчас на востоке Крыма. И в Керченском проливе, и в Азовском море температура морской воды составила 19 градусов.
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