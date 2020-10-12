Погода в Крыму на 12 октября: переменная облачность и тепло до +25

Осень пришла на полуостров. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 октября на Крымском полуострове никаких природных катаклизмом синоптики не обещают.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем восточный до 10 м/с. Температура воздуха до +24°.

Температура воды в Черном море + 20°…22°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50