Крымские города попали в топ-7 курортов для отдыха в ноябре 2020

Профессорский уголок в Алуште - одна из точек притяжения для туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, где россияне будут проводит отпуск в ноябре.
- Евпатория, Алушта, Судак в Крыму, Геленджик в Краснодарском крае, а также Кисловодск и Железноводск в Ставропольском крае и Пицунда в Абхазии составили семерку курортов, где отдыхают более недели в ноябре, - сообщила специалисты, проанализировав данные брони жилья для отдыха с 1 по 8 ноября 2020 года.
Попутно выяснилось, что самые демократичные цены на жилье в Пицунде, дороже всего - в Судаке.
Топ-7 курортов с самым продолжительным отдыхом в ноябре 2020 (средняя цена жилья в сутки в рублях):
Евпатория, 869
Кисловодск, 3 400
Пицунда, 500
Алушта, 1 828
Железноводск, 1 600
Судак, 3 938
Геленджик, 2 000
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