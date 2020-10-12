Крымские города попали в топ-7 курортов для отдыха в ноябре 2020

Профессорский уголок в Алуште - одна из точек притяжения для туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, где россияне будут проводит отпуск в ноябре.

- Евпатория, Алушта, Судак в Крыму, Геленджик в Краснодарском крае, а также Кисловодск и Железноводск в Ставропольском крае и Пицунда в Абхазии составили семерку курортов, где отдыхают более недели в ноябре, - сообщила специалисты, проанализировав данные брони жилья для отдыха с 1 по 8 ноября 2020 года.

Попутно выяснилось, что самые демократичные цены на жилье в Пицунде, дороже всего - в Судаке.

Топ-7 курортов с самым продолжительным отдыхом в ноябре 2020 (средняя цена жилья в сутки в рублях):

Евпатория, 869

Кисловодск, 3 400

Пицунда, 500

Алушта, 1 828

Железноводск, 1 600

Судак, 3 938

Геленджик, 2 000

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