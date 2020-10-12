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С понедельника в Крыму начнут бурить новые скважины

Работы будут сданы в кратчайшие сроки
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За это время рабочие должны будут пробурить и оборудовать скважины

За это время рабочие должны будут пробурить и оборудовать скважины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника на полуострове приступают к бурению новых скважин для водообеспечения крымчан, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что работы будут сданы в кратчайшие сроки. За это время рабочие должны будут пробурить и оборудовать скважины.

- В понедельник, в том числе и федеральные структуры, дополнительно приступают к работе, - добавил Аксенов.

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