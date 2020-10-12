За сутки в Крыму выявили 148 случаев коронавируса

С начала пандемии в республике зарегистрировано 6010 случаев новой коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Крыму еще 148 человек заболели коронавирусом.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 94 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 6010 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4906 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период - 3457 человек.

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