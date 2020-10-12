В Красноперекопске два подростка «взламывали» кофейные автоматы.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Красноперекопске два подростка в течение месяца расплачивались за кофе фальшивыми деньгами. Ущерб, нанесенный бизнесу владельца сети кофейных автоматов, составил больше 15 тысяч рублей.
Сотрудникам местного отделения полиции о том, что кто-то целый месяц похищал из кофейных автоматов напитки и деньги, рассказал их хозяин. Во время расследования задержали двух подростков 19 и 17 лет.
Подозреваемые во всем сознались. Как оказалось, парни просекли, что кофейные автоматы принимают фальшивые купюры, и весь месяц расплачивались ими, получая и кофе, и сдачу.
Против подростков возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие также выяснило, что подобных «хакерских атак» на аппараты было 310.
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