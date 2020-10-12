В Крыму два человека умерли от коронавируса

За минувшие сутки на полуострове выявили 148 новых случаев коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Крыму коронавирус унес жизни еще двух человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Таким образом, с начала пандемии на полуострове от коронавирусной инфекции скончался 91 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, по состоянию на 12 октября на полуострове выявили 148 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в республике зарегистрировано 6010 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период - 3457 человек, из них 7 за 11 октября.

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