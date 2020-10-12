В Крыму создадут список легальных ассенизаторов

Точка приема отходов в селе Укромное теперь будет работать круглосуточно Фото: Архив "КП"

На полуострове создадут реестр легальных ассенизаторов Симферополя, сообщил во время заседания оперативного штаба министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

В субботу власти Крыма провели расширенную встречу с 34 предпринимателями. Все частные предприятия зафиксировали в сводной таблице и проверили на наличие договоров на слив жидких бытовых отходов на точке приема, отметил Черняев.

Как сообщил министр ЖКХ, точка приема отходов в селе Укромное теперь будет работать круглосуточно. Ее уже оборудовали камерами видеонаблюдения, поэтому власти будут отслеживать, сколько машин туда заезжает.

Напомним, не так давно за симферопольскими ассенизаторами развернулась охота. В последствии многие автомобили вовсе перестали работать, а жители частных домов не могли избавиться от отходов. Как выяснилось позже, это было сделано из-за того, что в крымской столице ассенизаторские машины не довозили отходы до очистных сооружений. Некоторые водители сливали содержимое баков на природе или в городские ливневки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50