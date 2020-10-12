Часть Симферополя осталась без воды на выходных из-за аварии

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В Симферополе на минувших выходных произошла авария на водных сетях по улице Дмитрия Ульянова. В связи с этим в администрации города зафиксировали увеличение обращений и звонков в соцсетях, сообщила глава города Елена Проценко.

По ее словам, люди нередко ошибочно пытались связаться с администрацией Симыерополя, поскольку поступали обращения и из Симферопольского района.

- Люди путают территориально. Созваниваюсь сама лично, общаюсь, передаю информацию, - уточнила Елена Проценко.

Градоначальник добавила, что количество звонков на горячие линии увеличилось из-за аварии на водоводе.

Министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев заявил, что устранение аварий на симферопольских сетях водоснабжения затягивается из-за самостроев, установленных на сетях. Глава ведомства добавил, что собственники таких строений не всегда предоставляют доступ, и приходится подкапывать объекты капстроения, чтобы устранить повреждения.

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