В Большом Каньоне туристка из Череповца покалечилась

Пострадавшую нашли около Ванны молодости в Большом Каньоне. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

Туристка из Череповца повредила плечо в Большом Каньоне под Бахчисараем. Самой добраться до ближайшей больницы она не могла, потребовалась помощь спасателей.

Сообщение в службу спасения поступило 11 октября в 18.00. На место происшествия оперативно выехали дежурные бригады «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС по Крыму. По прибытии спасатели приступили к поискам пострадавшей, которые осложнила темнота.

Женщину нашли около туристической стоянки Баш-Дере. Ее эвакуировали в село Соколиное, там врачи оказали первую медпомощь.

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