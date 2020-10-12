Эксперты задумались об использовании воды из реки Салгир

Реку будут очищать с целью дальнейшего использования воды Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Российские научные организации изучают возможность очистки воды в реке Салгир, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, реку будут очищать для дальнейшего использования для нужд крымчан. Ученые уже начали проверять состояние воды в Салгире.

Как сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, до конца дня эксперты окончательно дадут заключение, можно ли будет пользоваться водой в крымской реке.

С сегодняшнего дня, заметим, на полуострове начались работы по бурению новых скважин для водообеспечения Симферополя.

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