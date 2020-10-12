В Гурзуфе пожилая работница общественного туалета сцепилась с туристкой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эпицентром активности крымских пользователей социальных сетей на этот раз стал ролик матерящейся сотрудницы общественного туалета. Инцидент развернулся в поселке Гурзуф: пожилая работница «дамской комнаты» покрыла матами и угрозами туристку, потребовавшую жалобную книгу, сообщает ForPost.

- Я, конечно, много слышала о крымском сервисе, но такого неадекватного поведения еще не видела, - негодует оскорбленная женщина – автор компрометированного видео.

Швыряние мелочью и судорожные звонки с обещаниями о том, что туристку «запеленгуют», стали кульминацией и развязкой ролика. Комментаторы после просмотра разделились на два лагеря: кто-то принялся защищать пенсионерку, а кто-то вступился за посетительницу туалета.

- Хотелось бы увидеть начало истории. Я просто не представляю ситуации, ведь это тот случай, когда общение сведено к минимуму: деньги положила и пошла, - верно подметил один из пользователей соцсетей, наткнувшийся на видео.

В комментариях также отметилось руководство организации сети уборных, в одной из которых поскандалили женщины. Сотрудник написал, что пенсионерку, работавшую в общественном туалете, уволили, и извинился перед автором видео за произошедшее.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50