В Крыму продолжают надеяться на опреснение воды

Власти возлагают большие надежды на опреснение воды Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму продолжают работать над внедрением технологий по опреснению морской воды. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Использование в таких объемах подземных вод чревато последствиями. Никто не знает, чем все это может закончиться. Поэтому, на наш взгляд, все вопросы в принципе отработаны, выход сегодня - это опреснение стабильное. Как бы ни было. Уже назначены ответственные из федерального центра, - сказал Аксенов.

По его словам, другие предложения о решении проблемы нехватки воды в Крыму проработаны недостаточно. Глава РК отметил, что все разговоры о достаточном количестве воды под землей рано или поздно заканчиваются.

- Если эта вода когда-нибудь будет вытеснена, будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства и вообще без ничего, - пояснил Аксенов.

Ранее глава РК заявил, что неумеренное использование подземных вод в Крыму может привести к экологическим проблемам, поэтому бурение скважин – временное решение водного кризиса на полуострове.

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