На крымской трассе столкнулись иномарка и автобус: есть погибшие

На крымской трассе столкнулись легковушка и автобус, есть погибшие. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

В Красногвардейском районе в лобовом столкновении погиб водитель автомобиля марки KIA Rio.

Трагедия произошла ранним утром 11 октября. Водитель иномарки ехал из Джанкоя в Симферополь по федеральной трассе. В какой-то момент он вырулил на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом ПАЗ.

- Водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

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