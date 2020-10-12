Где в Крыму будут стоять камеры фиксации нарушений ПДД

Передвижные комплексы будут дежурить ежедневно с 12 по 18 октября. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

На крымских трассах появятся камеры видеонаблюдения. Передвижные комплексы «Кордон-М» будут размещать каждый день с 8.00 до 18.00 в течение семи дней.

Решение об установке видеокамер приняло руководство регионального отделения Госавтоинспекции МВД. При составлении списка мест дислокации отталкивались от анализа аварийности на крымских дорогах, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Ознакомиться подробнее со списком дорог, где будут с 12 по 18 октября стоять видеокамеры, можно по ссылке.

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