Ялтинская налоговая перестала принимать граждан

С 21 сентября управление налоговой по республике ведет прием исключительно по предварительной записи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ялтинская налоговая инспекция прекратила принимать граждан, сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Крыму.

Прием документов с понедельника будет осуществляться в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.

С 21 сентября, заметим, управление налоговой по республике ведет прием исключительно по предварительной записи.

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